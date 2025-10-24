ULTIME NOTIZIE 24 OTTOBRE 2025

Clooney: a 64 anni non sono ancora pronto a riposarmi, guardo avanti

Milano, 24 ott. (askanews) - "Ho 64 anni, non sono ancora pronto a guardare indietro e riposarmi sugli allori. Mi piace guardare avanti e vedere cosa mi riserva il futuro, capisci".

Un George Clooney senza rimpianti sul red carpet all'AFI film festival di Los Angeles di "Jay Kelly", il nuovo film di Noah Baumbach in cui interpreta una stella del cinema che, ormai invecchiato, riflette sulla sua vita e la sua carriera.

"Sono fortunato perché non sono infelice come lui e ho ottimi amici, persone che mi piacciono e a cui sono affezionato. Quindi non mi sento isolato come lui".

Nel film il manager con cui condivide il tour promozionale in Italia e le riflessioni malinconiche è Adam Sandler.

"Non guardo indietro al lavoro che avrei voluto fare, ma dico: 'Hai ragione, il tempo passa, assicuriamoci di fare tutto quello che c'è da fare e assicuriamoci di farlo al di fuori dei film, della famiglia e cose del genere'. E se facciamo film, facciamo cose che portino gioia alla gente".

Il film è stato girato in Toscana, fra Arezzo e Pienza e nel Piacentino.

SPETTACOLO
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi