Antalya, 18 nov. (askanews) - Il mondo rischia di avvicinarsi ai 3 gradi di riscaldamento globale entro la fine del secolo e, mentre si discute di come evitare le conseguenze peggiori, la scienza del clima finisce al centro dello scontro politico. Alla COP31 di Antalya, in Turchia, il climatologo svedese Johan Rockstrom, direttore del Potsdam Institute for Climate Impact Research, denuncia i tentativi di mettere in discussione le basi scientifiche dei negoziati internazionali.

Al centro del confronto c'è il limite di 1,5 gradi fissato dall'Accordo di Parigi, che secondo le Nazioni Unite sarà inevitabilmente superato. Alcuni Paesi contestano gli studi sugli scenari di superamento temporaneo della soglia, mentre proseguono le dispute sui tempi di pubblicazione dei prossimi rapporti dell'IPCC, il gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico.

Rockstrom avverte che, con le politiche attuali, il riscaldamento potrebbe raggiungere quasi 3 gradi entro il 2100. E si dice scettico sulla capacità dei governi di cambiare rotta, in un mondo segnato dalle guerre e dalle tensioni geopolitiche.

"La scienza deve poter fare il suo lavoro - dice l'accademico - È un processo indipendente, portato avanti da scienziati volontari di tutto il mondo, che forniscono le migliori evidenze scientifiche sulle quali poi si basano le decisioni politiche. È questo il grande valore dell'IPCC. Dobbiamo difendere questa scienza. Ma oggi c'è chi cerca di indebolirla e dobbiamo prendere posizione e difenderla con grande fermezza".

"Supereremo quindi la soglia di 1,5 gradi di riscaldamento. Ma ricordiamolo - avverte Rockstrom - Non stiamo seguendo un percorso che preveda un superamento temporaneo di quel limite. Non stiamo seguendo una traiettoria che ci riporti a 1,5 gradi. Siamo su una traiettoria che ci porterà a 2,8, 2,9, forse persino 3 gradi di riscaldamento in appena 75 anni. E non abbiamo prove che il mondo come lo conosciamo possa reggere a quel livello. È la strada verso il disastro".

"Sono scettico, perché se guardiamo alla gravità dei rischi e all'urgenza della situazione, abbiamo delle Nazioni Unite che, si potrebbe dire, sono ai minimi storici quanto alla capacità di generare fiducia e promuovere un'azione collettiva. Viviamo in un mondo profondamente frammentato, concentrato interamente sulla geopolitica, e oggi ci sono più guerre che in qualsiasi altro momento dalla Seconda guerra mondiale", conclude l'esperto.