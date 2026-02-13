ULTIME NOTIZIE 13 FEBBRAIO 2026

Clima, Onu: cooperazione sotto attacco globale

Istanbul, 13 feb. (askanews) - Il segretario esecutivo delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici Simon Stiell interviene in vista della COP31 di Antalya. Parla di "nuovo disordine mondiale" e di una cooperazione internazionale sotto attacco.

"La COP31 ad Antalya si terrà in tempi straordinari. Ci troviamo in un nuovo disordine mondiale - afferma Stiell, secondo cui "è un periodo di instabilità e insicurezza, segnato dalla forza delle armi e dalle guerre commerciali. Il concetto stesso di cooperazione internazionale è sotto attacco".

"Non è un caso - aggiunge -che anche la cooperazione climatica sia sotto una minaccia senza precedenti. Da parte di chi è determinato a usare il proprio potere per sfidare la logica economica e scientifica e aumentare la dipendenza da carbone, petrolio e gas inquinanti, anche se questo significa aggravare i disastri climatici e far salire i costi per famiglie e imprese. Queste forze sono forti, ma non devono necessariamente prevalere".

ESTERI
35
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi