ULTIME NOTIZIE 04 NOVEMBRE 2025

Clima, Guterres (Onu): il superamento di 1,5 gradi è inevitabile

Nazioni Unite, 4 nov. (askanews) - Il superamento della soglia di 1,5 gradi di riscaldamento globale è ormai inevitabile, ma deve essere il più limitato e breve possibile, avverte il Segretario generale dell'ONU Antonio Guterres.

"La nostra missione è semplice, ma non facile: fare in modo che ogni superamento sia il più piccolo e breve possibile, raggiungere le emissioni nette zero entro il 2050 e muoverci rapidamente verso un percorso irreversibile di emissioni negative. Dobbiamo riportare l'aumento della temperatura globale al di sotto di 1,5 gradi entro la fine del secolo".

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi