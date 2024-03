New York, 19 mar. (askanews) - "La Terra sta lanciando una chiamata di soccorso" avverte il Segretario Generale dell'Onu, Antonio Guterres, aggiungendo che "l'ultimo rapporto sullo stato del clima globale mostra un Pianeta sull'orlo del baratro". Il rapporto, compilato dall'Organizzazione meteorologica mondiale delle Nazioni Unite, mostra che "i record non sono solo in cima alle classifiche, ma sono addirittura da capogiro", afferma Guterres.