Clima, caldo record a maggio in Val Padana: a Moncalieri 38,2 gradi

Milano, 28 mag. (askanews) - Fine maggio, ma temperature da piena estate. L'ondata di calore che ha investito l'Europa occidentale è arrivata anche sul Nord Italia, con nuovi record per il mese di maggio registrati dagli osservatori della Società Meteorologica Italiana lungo la Val Padana.

A Moncalieri, al Collegio Carlo Alberto, dove la serie storica comincia nel 1865, la massima ha raggiunto i 38,2 gradi. È un nuovo record per maggio: superato il primato fissato appena il giorno prima, 37,6 gradi, e quello del 2009, 36,5.

Nuovo primato anche a Piacenza, con 35,1 gradi nella serie attiva dal 1961. A Parma, dove le misure cominciano nel 1878, la massima è arrivata a 36,4 gradi. E nella notte è stato registrato anche un nuovo record di temperatura minima per maggio: 22,6 gradi.

Per Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana, questa cupola di calore è eccezionale soprattutto per l'anticipo stagionale e per l'intensità. I dati più evidenti arrivano anche da Francia e Regno Unito, con Londra salita a 35 gradi il 26 maggio, record assoluto per il mese.

Il caldo, però, non riguarda solo l'aria. Nel Mediterraneo occidentale alcune aree sono già oltre quattro gradi sopra la media del periodo. Mercalli spiega che mari così caldi mettono a disposizione più vapore e possono alimentare precipitazioni più intense quando arrivano condizioni perturbate.

Le notti tropicali, con temperature sopra i 20 gradi, sono un problema diretto per il sonno e per la salute, soprattutto nei centri urbani.

Quando il caldo diventa così intenso e persistente da condizionare lavoro, scuola, trasporti e vita quotidiana, il problema non è più solo meteorologico. Secondo Mercalli, senza sistemi di raffrescamento adeguati, resta la sofferenza.

C'è poi il modo in cui questi eventi vengono raccontati. In Italia il caldo resta spesso confinato ai consigli stagionali: bere acqua, stare all'ombra, proteggere anziani e bambini. Indicazioni utili, ma insufficienti se non si spiegano cause, responsabilità e adattamento strutturale.

Per Mercalli, il punto è che manca ancora l'abitudine ad approfondire scientificamente notizie trattate come semplice cronaca.

Nei prossimi giorni i modelli indicano un possibile nuovo impulso caldo, in particolare su Spagna e Francia.