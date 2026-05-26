ULTIME NOTIZIE 26 MAGGIO 2026

Clima, attivisti fanno causa alla Svezia

Stoccolma, 26 mag. (askanews) - Un gruppo di attivisti per il clima ha fatto causa allo Stato svedese, accusandolo di aver violato il diritto di protesta. Il ricorso è stato presentato al tribunale distrettuale di Stoccolma da 46 attivisti di Svezia, Norvegia e Germania, riuniti sotto il nome "The Rosa Case", in riferimento a Rosa Parks. Secondo il gruppo, tra il 2020 e il 2026 fino a 388 attivisti climatici sarebbero stati sospettati, processati o condannati per avere partecipato a manifestazioni.

"Abbiamo chiesto che questo caso venga trattato come un'azione collettiva, e ci sono già 46 persone che lo sostengono - afferma l'attivista Viktor Jonsson -. Potenzialmente, il gruppo complessivo potrebbe arrivare a 388 persone, che abbiamo identificato come partecipanti a manifestazioni negli anni 2020 a favore della transizione climatica e contro attività dannose per il clima. Chiediamo che lo Stato ci risarcisca per le violazioni che abbiamo subito, per il fatto di essere stati portati davanti a un tribunale. Questo è il denominatore comune: siamo stati processati per avere manifestato pacificamente".

"Dal punto di vista legale - prosegue Jonsson - ci basiamo sulla Costituzione svedese, sulla Convenzione europea, che in Svezia è legge, e soprattutto sulla Convenzione di Aarhus, oltre che sulle altre convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti umani".

"Non ci è permesso manifestare. O meglio: se manifesti per il clima e lo fai creando disagio, vieni portato in tribunale e molto probabilmente condannato per un reato. Questo non può esistere in una società democratica", conclude l'attivista.

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