Clementoni: da ora si decide la stagione del settore dei giocattoli

Milano, 17 set. (askanews) - Il settore del giocattolo va verso il periodo natalizio, il più importante dell'anno. Tra le aziende che hanno preso parte al Press Day di Assogiocattoli per fare il punto sulle novità in vista delle feste, c'è anche Clementoni.

"Il comparto - ha detto ad askanews il CEO Giovanni Clementoni - in questo momento ha tutta una serie di punti interrogativi determinati da una situazione piuttosto generale. È chiaro che le attese per la stagione che verrà sono sempre molto elevate, perché vista la stagionalità del nostro mercato, diciamo che i giochi si fanno da qui in avanti. La situazione generale non è una situazione né positivissima né drammatica, però è chiaro che le nuvole all'orizzonte di diversa natura che osserviamo creano tutta una serie di preoccupazioni".

Il mercato cambia e negli ultimi anni si sono andate consolidando alcune caratteristiche particolari. "Alcune tendenze - ha aggiunto - si stanno confermando decisamente: il comparto Kidult continua ad essere un comparto molto interessante e chiaramente anche in rapida crescita. Un comparto che coinvolge un target diverso da quello classico nostro, quindi in qualche maniera è un'opportunità che sulla carta non dovrebbe sottrarre fatturato all'interno dello stesso comparto".

Poi però rimane un elemento assolutamente centrale per Clementoni: i più piccoli. "È chiaro - ha detto ancora il CEO - che per quello che ci riguarda poi il giocattolo è il pane quotidiano dei bambini. Quindi è lì che poi ci aspettiamo tutti che poi è il punto in cui si farà come sempre la differenza. Noi per quello che ci riguarda siamo stati attivi nello sviluppo di novità un po' su tutti i comparti, a partire dalla prima infanzia, poi chiaramente il gioco educativo, sicuramente l'aspetto del gioco per l'età scolare, quindi il gioco scientifico e il gioco creativo saranno i nostri puntelli e punti di forza".

E momenti come quello promosso da Assogiocattoli a Milano rappresentano anche un'occasione significativa per e aziende del settore. "Penso che il Press Day - ha concluso Giovanni Clementoni - sia qualcosa che deve sempre più dimostrare quanta cura ci sia dietro a queste cose e al di là di tutto quanta poi specifica professionalità le aziende del comparto esprimono".

In attesa di capire con il Natale quali saranno i numeri di questo 2026.