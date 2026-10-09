Claudio Baglioni racconta come nasce "Che notte è questa!"

Roma, 9 ott. (askanews) - Claudio Baglioni ripercorre come nasce e come sarà "Che notte è questa!" una settimana di concerti che lo vedranno protagonista a Roma. Un evento annunciato a sorpresa, due mesi fa, che ha scatenato un immediato formidabile interesse e una rincorsa ad essere presenti e, ancora, protagonisti. Sette appuntamenti, sette notti di festa, emozione e memoria.

Sette straordinari concerti che - il 24, 25, 27, 28, 30, 31 ottobre e 1 novembre 2026 - animeranno l'anello di Piazza di Siena e i magici e magnifici dintorni.

È da qui che riprende il via il percorso del "Grandtour LaVitaÈAdesso", itinerario artistico, culturale, formativo e ricreativo che, nell'estate 2027, attraverserà i più suggestivi contesti del territorio italiano e i siti della bellezza tra i più conosciuti.

Piazza di Siena, scenario unico al mondo, torna a essere al centro della musica e ridiventa lo spazio per un altro capitolo della carriera di Claudio Baglioni.

Non poteva che essere Roma - la città in cui sono accaduti tanti fatti della sua esperienza di musicista, interprete e compositore e che hanno ottenuto l'attenzione e l'adesione collettiva - il posto scelto per scrivere questa nuova pagina.

La monumentale area nel cuore verde della città eterna, a Villa Borghese, oltre a essere uno dei luoghi più iconici della Capitale, dalla storia e dal fascino universali, riveste un forte valore simbolico e sentimentale per l'artista.

Il 24 ottobre 1982, 44 anni fa, qui si svolse il leggendario ALÉ-OÒ, il primo gigantesco raduno della storia della musica dal vivo in Italia, capace di riunire una folla oceanica. Quell'evento straordinario rappresentò il gran finale della prima tournée italiana che portò la musica nei grandi spazi outdoor, trasformando il concerto in un grande rito d'insieme, partecipazione, energia, creatività, emozione.

La prima delle 7 date di Che notte è questa! la partenza coinciderà con il giorno di quell'avvenimento del 1982, entrato per sempre nell'immaginario collettivo.

Le sette notti speciali di Che notte è questa! la partenza rappresenteranno idealmente un filo rosso tra passato e presente, celebrando il concerto del 1982, che richiamò un pubblico di 250.000 spettatori. Un'occasione per rivivere vicende che, ancora, percorrono il tempo e riconsegnarle al pubblico, dopo quasi mezzo secolo, proprio là dove sono state immaginate e realizzate.

Accompagnato da 20 formidabili musicisti e da una squadra di professionisti di altissimo livello, Claudio Baglioni porterà in scena 40 canzoni, arrangiate e illustrate per lo show, che raccontano quasi sessant'anni di carriera artistica.