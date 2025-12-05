Claude Monet, a Milano una mostra immersiva a 100 anni dalla morte

Milano, 5 dic. (askanews) - 1926-2026: i cento anni dalla morte di Claude Monet si aprono con una mostra immersiva allo Spazio Ventura di Milano dal 5 dicembre, data della morte del maestro, al 4 aprile 2026 "Claude Monet: The Immersive Experience", un'esposizione artistica in cui il mondo vibrante e onirico dell'artista francese prende vita.

Quasi 2mila metri quadrati di esposizione che, attraverso una tecnologia digitale 4K, restituisce oltre 300 importantissime opere. Questa nuova esperienza artistica a 360 gradi celebra le opere di Monet, tra le quali capolavori come le serie delle Ninfee; Impressione, levar del sole, abbinando poesia e sofisticata tecnologia.

L'esposizione è presentata da Exhibition Hub, curatore, produttore e distributore internazionale di grandi mostre ed esperienze di intrattenimento per famiglie, in collaborazione con Fever.

Roberta Saldi, Corporate & co marketing manager di Exhibition Hub: "La mostra si sviluppa in varie sale, ci sono dei percorsi che riguardano chiaramente la vita di Monet, le tecniche pittoriche, c'è la riproduzione del suo studio di Giverny, che era questo suo tempio dove lui creava e riproduceva en plein air, tutte le sue opere, il ponte giapponese, poi c'è la sala immersiva dove si viene immersi a 360 gradi".

Una esperienza per suoni e immagini di grandi dimensioni in grado di trasportare il visitatore in quella realtà mediata dalle sensazioni, les "impressions" che hanno reso celebre il maestro dell'Impressionismo.