ULTIME NOTIZIE 13 OTTOBRE 2026

Civita Bagnoregio, Baldassarre: orgoglio per Lazio e Tuscia

Roma, 13 ott. (askanews) - La Tuscia conquista la scena nazionale con la sua bellezza e la capacità di guardare al futuro. La designazione di Civita di Bagnoregio, insieme a Bolsena, a Capitale italiana dell'arte contemporanea 2028 è una splendida notizia per tutto il Lazio . Lo dichiara Simona Renata Baldassarre, assessore alla Cultura, Pari Opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, Servizio civile della Regione Lazio. Rivolgo le mie congratulazioni alle amministrazioni e a tutti coloro che hanno lavorato alla candidatura. Questo risultato dimostra quanto possano essere ambiziosi i nostri territori quando uniscono energie, idee e competenze , continua l'Assessore. È particolarmente significativo che il progetto punti sulla formazione dei giovani e su un rapporto vivo tra arte, paesaggio e comunità. È questa la cultura che vuole sostenere la Regione Lazio: capace di coinvolgere le persone, dare spazio al talento e lasciare opportunità che durino nel tempo. Per la Tuscia e per il Lazio si apre una grande occasione di crescita e partecipazione , conclude Baldassarre.

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