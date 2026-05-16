Città del Messico, protesta degli insegnanti: "Blocchiamo i Mondiali"

Città del Messico, 16 mag. (askanews) - Gli insegnanti delle scuole pubbliche messicane hanno manifestato per chiedere un sostanzioso aumento di stipendio, minacciando proteste di massa all'inizio dei Mondiali di calcio, l'11 giugno, se le loro richieste non verranno accolte. Circa 3.000 membri del sindacato dei lavoratori dell'istruzione nazionale hanno sfilato a Città del Messico in occasione della Giornata degli insegnanti, ma sono stati bloccati da un cordone di polizia che ha impedito loro di raggiungere il ministero dell'Istruzione.