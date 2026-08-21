Città del Messico, i giovani si sfidano a colpi di mosse e pose

Città del Messico, 21 ago. (askanews) - Pose, passi di danza, gesti presi dai meme e soprattutto sicurezza in se stessi. A Città del Messico ragazzi e adolescenti si sfidano nelle "Aura Battle", una delle ultime tendenze dei social. Due concorrenti alla volta si affrontano davanti al pubblico e ai giudici cercando di inventare le mosse più divertenti e di mostrare più "aura" dell'avversario. La gara organizzata davanti al Palacio de Bellas Artes ha messo in palio premi in denaro: in finale il sedicenne Kaled Rosales Salazar ha battuto il quattordicenne Carlos Irving Quintana, detto "Thanos", vincendo 2.000 pesos messicani, circa 118 dollari.

Aldhir Gonzalez, social media manager e organizzatore della "Aura Battle", spiega che vince "chi ha più sicurezza. Direi che è una specie di battaglia di ego e di fiducia in se stessi, non tanto di ego nella sua accezione negativa, quanto di chi ha la fiducia in sé necessaria per sentirsi il migliore, per ballare meglio, per mostrare i propri passi. Credo che questa sia la vera sfida di oggi".

Per Carlos Irving Quintana, "Thanos", uno dei partecipanti alla "Aura Battle", il migliore si giudica "da chi fa i movimenti più creativi, più divertenti e più 'di rispetto'. 'Rispetto' in senso scherzoso, canzonatorio: movimenti che facciano ridere".

"Mi piace essere me stesso, cioè anche fare il ridicolo - dice Kaled Rosales Salazar, vincitore dell'Aura Battle - Non mi importa molto di quello che pensano o dicono di me, perché comunque, che tu faccia qualcosa oppure no, qualcuno verrà a criticarti. Quindi ho pensato: che differenza faceva venire? Se potevo farlo gratis a casa mia, farlo per una ricompensa va bene lo stesso, no?".

"A dire la verità - aggiunge - mi rende felice pensare che mi stiano intervistando e invitando a eventi come questo, quando una settimana o due fa non ero nessuno, stavo a casa. È una cosa che ho fatto anche perché mi piace, e più del premio in denaro credo che gli amici che ho conosciuto qui potranno diventare buoni amici in futuro. È davvero una bella cosa".