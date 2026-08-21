ULTIME NOTIZIE 21 AGOSTO 2026

Città del Messico, i giovani si sfidano a colpi di mosse e pose

Città del Messico, 21 ago. (askanews) - Pose, passi di danza, gesti presi dai meme e soprattutto sicurezza in se stessi. A Città del Messico ragazzi e adolescenti si sfidano nelle "Aura Battle", una delle ultime tendenze dei social. Due concorrenti alla volta si affrontano davanti al pubblico e ai giudici cercando di inventare le mosse più divertenti e di mostrare più "aura" dell'avversario. La gara organizzata davanti al Palacio de Bellas Artes ha messo in palio premi in denaro: in finale il sedicenne Kaled Rosales Salazar ha battuto il quattordicenne Carlos Irving Quintana, detto "Thanos", vincendo 2.000 pesos messicani, circa 118 dollari.

Aldhir Gonzalez, social media manager e organizzatore della "Aura Battle", spiega che vince "chi ha più sicurezza. Direi che è una specie di battaglia di ego e di fiducia in se stessi, non tanto di ego nella sua accezione negativa, quanto di chi ha la fiducia in sé necessaria per sentirsi il migliore, per ballare meglio, per mostrare i propri passi. Credo che questa sia la vera sfida di oggi".

Per Carlos Irving Quintana, "Thanos", uno dei partecipanti alla "Aura Battle", il migliore si giudica "da chi fa i movimenti più creativi, più divertenti e più 'di rispetto'. 'Rispetto' in senso scherzoso, canzonatorio: movimenti che facciano ridere".

"Mi piace essere me stesso, cioè anche fare il ridicolo - dice Kaled Rosales Salazar, vincitore dell'Aura Battle - Non mi importa molto di quello che pensano o dicono di me, perché comunque, che tu faccia qualcosa oppure no, qualcuno verrà a criticarti. Quindi ho pensato: che differenza faceva venire? Se potevo farlo gratis a casa mia, farlo per una ricompensa va bene lo stesso, no?".

"A dire la verità - aggiunge - mi rende felice pensare che mi stiano intervistando e invitando a eventi come questo, quando una settimana o due fa non ero nessuno, stavo a casa. È una cosa che ho fatto anche perché mi piace, e più del premio in denaro credo che gli amici che ho conosciuto qui potranno diventare buoni amici in futuro. È davvero una bella cosa".

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi