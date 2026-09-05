"Citizen Osama", il film da Gaza alla Mostra del Cinema agli Oscar

Venezia, 5 set. (askanews) - "Citizen Osama", il documentario candidato dalla Palestina agli Oscar 2027, è stato presentato in anteprima mondiale alla Mostra di Venezia nella sezione Venice Open. Il regista Ahmed Hassouna ha seguito per un anno, sotto i bombardamenti israeliani, la vita di Osama, un giornalista che a Gaza lotta per proteggere suo figlio appena nato e allo stesso tempo documenta la devastazione che lo circonda.

Il regista, che non ha potuto partecipare alla Mostra perché bloccato a Gaza, mostra la gioia e la paura di Osama quando nasce il bambino e la sua decisione di testimoniare e combattere per creare un futuro per lui. Indossa il suo giubbotto con la scritta Press e raccoglie immagini della città in macerie, dei bombardamenti notturni, dei tentativi di salvare le persone, della ricerca di farina e acqua, dell'esodo verso Gaza sud, della gioia per le brevi tregue e i ritorni. E poi ancora il dolore e la solidarietà dopo l'uccisione di tanti colleghi giornalisti.

Il film fa parte di un percorso cinematografico guidato dai produttori Rashid Masharawi e Laura Nikolov, dedicato alla realizzazione di film direttamente da Gaza. Il regista ha definito "Citizen Osama" un tentativo di preservare ciò che i cittadini di Gaza hanno vissuto e di custodire un'umanità, proprio quando la guerra provava a cancellare la loro identità.