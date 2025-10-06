Cisgiordania,coloni israeliani abbattono 120 ulivi prima del raccolto

Khirbat Abu Falah (Cisgiordania), 6 ott. (askanews) - "Li piangerò per il resto della mia vita", dice Muhammad Suleiman, contadino palestinese del villaggio di Abu Falah, a nord-est di Ramallah, in Cisgiordania, mentre osserva i suoi ulivi tagliati durante un attacco notturno di coloni israeliani, a pochi giorni dall'inizio della stagione del raccolto.

"Un albero che loda il Signore dei mondi, cosa mai avrà fatto loro?! Questo è il sostentamento dei nostri figli e dei nostri nipoti. Li abbiamo piantati e curati con fatica, ci danno da vivere. Eppure loro vengono e fanno questo! Che Dio si vendichi ancora una volta di loro", dice l'anziano agricoltore.

"L'ulivo non è diverso dall'anima. L'albero e il suo padrone sono un solo corpo. Se mi avessero ucciso e si fossero allontanati dall'albero, sarebbe stato meglio che vederlo così con i miei occhi. Me ne andrò, ma piangerò questi alberi per tutto il resto della mia vita".

Fonti locali hanno riferito che i coloni hanno attaccato la pianura di Marj Sa'i, abbattendo 120 ulivi, alcuni con oltre sessant'anni di vita , appartenenti agli abitanti del villaggio.