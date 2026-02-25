Cisgiordania, una delegazione Ue visita villaggio dopo un attacco

Milano, 25 feb. (askanews) - Una delegazione dell'Unione Europea ha visitato il villaggio di Susya, a sud di Yatta, nella Cisgiordania occupata, in seguito a un attacco notturno dei coloni che ha provocato l'incendio di diverse auto e il danneggiamento di diverse abitazioni palestinesi. Le Nazioni Unite hanno dichiarato che quasi 700 palestinesi sono stati sfollati a causa della violenza e delle intimidazioni dei coloni solo a gennaio, il numero mensile più alto dall'inizio della guerra di Gaza nell'ottobre 2023.