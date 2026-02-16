ULTIME NOTIZIE 16 FEBBRAIO 2026

Cisgiordania, Ue condanna nuove misure territoriali di Israele

Bruxelles, 16 feb. (askanews) - L'Unione Europea ha condannato le nuove misure territoriali che rafforzano il controllo di Israele sulla Cisgiordania, dopo che il governo israeliano ha deciso di accelerare il processo di registrazione dei terreni della West Bank.

"Per quanto riguarda la nostra posizione, è sempre stata molto chiara e coerente, in quanto abbiamo a lungo sostenuto la posizione di non riconoscere la sovranità israeliana sui territori occupati da Israele dal giugno 1967, in conformità con le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. E ribadiamo che l'annessione è illegale secondo il diritto internazionale e invitiamo Israele a revocare questa decisione", ha dichiarato Anwar El Anouni, portavoce della Commissione Europea.

