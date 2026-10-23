ULTIME NOTIZIE 23 OTTOBRE 2026

Cisgiordania, Tajani: inaccettabile fermo Idf delle 5 italiane

Istanbul, 23 ott. (askanews) - Alla riunione "4+4" appena terminata a Istanbul c'è stato "un atteggiamento di condanna nei confronti dei coloni violenti israeliani, per quello che è successo" negli ultimi tempi. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa al termine della riunione ministeriale "4+4" a Istanbul.

"Noi italiani - ha proseguito Tajani - chiediamo la liberazione immediata delle cinque donne italiane che sono state prese dall'esercito israeliano, speriamo che nelle prossime ore possono essere rimandate in Italia. E' inaccettabile quello che è successo, non stavano commettendo alcun reato".

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