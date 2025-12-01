Cisgiordania, Tajani: attacchi a villaggi gravi, Israele fermi coloni

Roma, 30 nov. (askanews) - "Non possiamo che ribadire la condanna per ciò che accade, proprio l'altro giorno avevamo diffuso una nota congiunta Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna di condanna di ciò che stanno facendo i coloni in Cisgiordania, quindi continuiamo a ribadire questo. Abbiamo avviato delle sanzioni nei confronti di alcuni coloni come Unione europea. Basta aggressioni, non è questo il modo per rivendicare anche le proprie ragioni".

Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, arrivando all'assemblea di Noi moderati a Roma, in merito ai tre italiani feriti in Cisgiordania.

"La Cisgiordania - ha aggiunto - non deve essere annessa, siamo assolutamente contrari, deve essere rispettata la popolazione civile palestinese. È gravissimo che vengano attaccati villaggi cristiani, non perché i cristiani abbiano più diritto dei palestinesi, ma perché i cristiani rappresentano un elemento di stabilità e di moderazione in tutto il Medio Oriente. Quindi l'appello che lanciamo anche al governo di Israele è di fermare i coloni e impedire che continuino queste violenze che non servono alla realizzazione del piano di pace per il quale tutti quanti stiamo lavorando, dobbiamo passare dalla prima alla seconda fase, iniziative del genere certamente non aiutano a rasserenare gli animi".