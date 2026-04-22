ULTIME NOTIZIE 22 APRILE 2026

Cisgiordania, scontri durante il funerale di due palestinesi

Milano, 22 apr. (askanews) - Soldati israeliani hanno sparato gas lacrimogeni durante il funerale di due palestinesi uccisi dal fuoco dei coloni ad al-Moughayer, a circa 15 chilometri a nord-est di Ramallah. L'Autorità Palestinese ha annunciato che due persone, tra cui un ragazzo di 14 anni, sono stati uccisi dal fuoco dei coloni israeliani nella Cisgiordania centrale occupata, e l'esercito israeliano ha dichiarato che le circostanze sono oggetto di indagine. Il Ministero della Salute palestinese ha identificato i due deceduti come residenti del villaggio: Aous Hamdi Al-Nassan, 14 anni, e Jihad Marzouq Abou Naim, 32 anni.

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