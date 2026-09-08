Cisgiordania, Rubio: non faremo quello che ha fatto il Regno Unito

Milano, 8 set. (askanews) - Il Segretario di Stato americano Marco Rubio deplora le "tensioni nella Cisgiordania occupata" tra i coloni israeliani e la popolazione palestinese, ma esclude sanzioni statunitensi paragonabili a quelle adottate dal Regno Unito sul commercio con gli insediamenti israeliani. "Ovviamente, non faremo quello che stanno facendo loro", ha detto Rubio all'aeroporto di Miami, prima di partire per un tour in America Latina, quando gli è stato chiesto delle sanzioni britanniche. "Non vogliamo che si verifichino eventi destabilizzanti in Cisgiordania, vista la situazione già complessa nella regione. Riteniamo che ciò abbia delle implicazioni anche sulla nostra capacità di fare progressi per quanto riguarda Gaza, il piano in 20 punti e il Consiglio per la Pace, a cui teniamo molto".