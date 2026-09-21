Cisgiordania, raid israeliano a Biddu: circa 50 persone arrestate

Biddu (Cisgiordania), 21 set. (askanews) - Decine di mezzi militari e centinaia di soldati israeliani sono entrati nella notte a Biddu, cittadina della Cisgiordania occupata a nord-ovest di Gerusalemme. Secondo il governatorato palestinese di Gerusalemme, circa 50 persone sono state arrestate. L'operazione è scattata dopo l'uccisione di un colono israeliano: il presunto autore, residente a Biddu, era già stato arrestato e l'esercito aveva annunciato ricerche per individuare eventuali complici. L'esercito israeliano non ha commentato nell'immediato.

"Dopo mezzanotte siamo stati colti di sorpresa dall'irruzione nel villaggio di Biddu di un grande contingente, pesantemente armato e dotato di veicoli, mezzi blindati cingolati e centinaia di soldati - racconta Nazmi Mansour, sindaco della città - Hanno cominciato a perquisire le case una per una. La cosa più sconvolgente è che non si è trattato di semplici perquisizioni, ma di una vera campagna di distruzione. Non hanno lasciato nulla al suo posto, hanno rotto divani e finestre".

"Non c'è una sola casa a Biddu dalla quale non siano state arrestate una o due persone. Non conosciamo il numero definitivo dei detenuti. Chiediamo alla Mezzaluna Rossa di intervenire - conclude il sindaco - affinché possiamo conoscere la sorte dei nostri figli, sia che siano trattenuti nei centri di detenzione allestiti sul posto sia che si trovino nelle carceri israeliane".