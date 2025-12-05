ULTIME NOTIZIE 05 DICEMBRE 2025

Cisgiordania, protesta contro la creazione di un avamposto israeliano

Milano, 5 dic. (askanews) - I manifestanti si radunano e corrono al riparo dalla presenza militare israeliana durante una manifestazione contro quella che i palestinesi chiamano la creazione di un avamposto nel villaggio di Beit Lid, in Cisgiordania. "Da ieri, i coloni cercano di portare rifornimenti logistici, come legna, tende e persino attrezzature per cucinare e per il bagno. Quest'area è designata come Area B e la loro presenza qui costituisce un pericoloso precedente", afferma un funzionario palestinese locale.

