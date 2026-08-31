Cisgiordania, Israele demolisce due palazzi palestinesi a Nablus

Nablus (Cisgiordania), 31 ago. (askanews) - Le forze israeliane hanno demolito a Nablus, in Cisgiordania, due edifici residenziali di proprietà palestinese, per un totale di otto appartamenti. Secondo le autorità israeliane, le costruzioni erano prive dei necessari permessi edilizi. Bulldozer e mezzi militari sono stati dispiegati nell'area durante le demolizioni, osservate dai residenti.

"Queste sono tragedie per tutta la popolazione di Nablus. La situazione continua soltanto a peggiorare, arriveranno altre demolizioni. Tutta questa montagna è destinata alla distruzione - dice Abdel Nasser Sobh, vicino dei proprietari degli edifici demoliti - il bulldozer dell'occupazione Israele, ndr è proprio davanti a noi e il bestiame dell'occupazione i coloni israeliani, ndr pascola in mezzo alle nostre case senza che nessuno intervenga. Ma se noi proviamo a posare anche una sola pietra, ci chiedono un permesso prima ancora di cominciare".