ULTIME NOTIZIE 18 FEBBRAIO 2026

Cisgiordania, demolita casa di un leader Brigate Ezzedine al-Qassam

Milano, 18 feb. (askanews) - L'esercito israeliano ha demolito e bombardato l'abitazione del palestinese Raafat al-Dawassa, leader delle Brigate Ezzedine al-Qassam, nel villaggio di Silat al-Harithiya, vicino a Jenin, in Cisgiordania. al-Dawassa è stato ucciso nel 2024 durante un raid.

"Non sappiamo come dormiremo, tutti e sette i piani sono stati completamente distrutti. Le finestre sono rotte, i muri sono crepati e l'edificio è inabitabile", ha dichiarato il peprietario di una casa vicina danneggiata dall'esplosione.

