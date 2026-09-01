Cisgiordania, bulldozer israeliani sradicano decine di ulivi

Arraba (Cisgiordania), 1 set. (askanews) - Bulldozer israeliani hanno sradicato decine di ulivi vicino all'ingresso settentrionale di Arraba, a sud-ovest di Jenin, in Cisgiordania, sotto la sorveglianza dell'esercito. I proprietari dei terreni contestano l'intervento e chiedono spiegazioni. Secondo uno di loro, un soldato avrebbe riferito che l'operazione era autorizzata dopo episodi di lancio di pietre nella zona.

"Hanno sradicato i nostri ulivi, dalla strada fino laggiù. Non ci hanno lasciato niente - dice Nasra Ali Khalil, proprietaria di un terreno - Questi ulivi sono stati piantati 70 anni fa. Perché li hanno sradicati, e anche quelli più avanti lungo la strada? Gli ulivi sono terroristi? I soldati hanno detto che ci sono terroristi. Dove sono questi terroristi? Gli alberi sono terroristi? Le olive sono terroriste? Guardate, sono carichi di frutti. Li abbiamo cresciuti come cresciamo i nostri figli. Perché li hanno sradicati?".

"Ho chiesto al soldato israeliano che cosa stessero facendo e mi ha detto che avevano un'autorizzazione per sradicare gli ulivi -spiega Nasser Fari, un altro proprietario di un terreno - Ma nessuno mi ha spiegato che tipo di autorizzazione fosse. Perché? Che cosa hanno fatto loro gli ulivi? Ha detto che qualcuno aveva lanciato pietre qui vicino, ma io gli ho risposto che vivo qui da 60 anni e non è mai stata lanciata contro di loro nemmeno una pietra".

Abdullah Fari, anche lui proprietario di un terreno, descrive la situazione: "Da questa mattina stanno sradicando e distruggendo gli ulivi, dopo aver già distrutto i negozi. Adesso sono venuti per gli ulivi. Perché? Guardateli, sono carichi di frutti. Li stanno sradicando da questa mattina dicendo che hanno ricevuto ordini. Quali ordini? Perché?".