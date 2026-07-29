Cisgiordania, Anp: terrorismo dei coloni devasterà l'intera regione

Roma, 29 lug. (askanews) - "Oggi in Cisgiordania la violenza tra i coloni è in forte aumento", ha affermato la ministra degli Esteri dell'Autorità Nazionale Palestinese, Varsen Aghabekian, intervenendo a Roma, alla Farnesina, al termine della seconda giornata della riunione dell'Alleanza globale per la Soluzione a Due Stati.

Parlando accanto al ministro degli Esteri, Antonio Tajani, Aghabekian ha aggiunto: "In Cisgiordania assistiamo a un'impennata del terrorismo dei coloni e questo terrorismo dei coloni è in aumento con il sostegno di persone all'interno del governo israeliano e con il sostegno delle forze israeliane. Questo terrorismo ci porterà tutti in situazioni che nessuno può immaginare, perché la devastazione che si verificherà, se la violenza e il terrorismo continueranno, non colpirà solo i palestinesi o solo gli israeliani o entrambi, ma l'intera regione".

Per la ministra degli Esteri dell'Anp, "Gaza oggi è in rovina", "gli aiuti umanitari non arrivano nella misura necessaria. Le uccisioni continuano. Non c'è un cessate il fuoco duraturo. I feriti continuano. La distruzione continua. E tutto questo deve finire" ha detto.