ULTIME NOTIZIE 24 MARZO 2026

Cirino-Pomicino, un addio sulle note della Suite n.2 di Shostakovic

Roma, 24 mar. (askanews) - Andarsene sulle note della Suite per Orchestra Jazz n.2 di Dmitrij Shostakovich, anche noto come Valzer n.2: così, con eleganza e un sottofondo di lucida malinconia, Paolo Cirino-Pomicino ha voluto accomiatarsi dagli amici e dai colleghi venuti a ricordarlo al suo funerale. Note malinconiche ma dal ritmo al tempo stesso coinvolgente e appassionato, e difatti il giornalista Marco Damilano ha ricordato come l'ex ministro Dc scherzasse dicendo che avrebbe voluto che sua moglie Lucia Marotta lo ballasse alle sue esequie, quel Valzer n.2. "Lo ascolteremo, e lui lo ballerà per sempre", ha detto Damilano. Poi, la musica del grande compositore russo ha risuonato fra le mura della Basilica del Sacro Cuore Immacolato di Maria a piazza Euclide a Roma.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi