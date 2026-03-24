Cirino-Pomicino, un addio sulle note della Suite n.2 di Shostakovic

Roma, 24 mar. (askanews) - Andarsene sulle note della Suite per Orchestra Jazz n.2 di Dmitrij Shostakovich, anche noto come Valzer n.2: così, con eleganza e un sottofondo di lucida malinconia, Paolo Cirino-Pomicino ha voluto accomiatarsi dagli amici e dai colleghi venuti a ricordarlo al suo funerale. Note malinconiche ma dal ritmo al tempo stesso coinvolgente e appassionato, e difatti il giornalista Marco Damilano ha ricordato come l'ex ministro Dc scherzasse dicendo che avrebbe voluto che sua moglie Lucia Marotta lo ballasse alle sue esequie, quel Valzer n.2. "Lo ascolteremo, e lui lo ballerà per sempre", ha detto Damilano. Poi, la musica del grande compositore russo ha risuonato fra le mura della Basilica del Sacro Cuore Immacolato di Maria a piazza Euclide a Roma.