Ciriani: "Violenze Torino troppo gravi, comunicazione irrinunciabile"

Roma, 3 feb. (askanews) - "I fatti di Torino sono troppo gravi, troppo seri per una semplice informativa: ci sono stati 108 poliziotti feriti". Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, al termine della capigruppo al Senato che ha stabilito che domani il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, terrà una 'comunicazione' in Aula in Senato, sugli scontri del 31 gennaio a Torino.

Quello visto sabato è "un attacco brutale alle forze dell'ordine e quindi è necessario secondo il governo e secondo la maggioranza che ci sia un documento votato dal Parlamento (il Senato) che esprima la condanna più forte nei confronti di quello che è accaduto e che dica che il governo, le istituzioni, il Senato sono dalla parte dello Stato, della democrazia e che lo Stato e la democrazia sono rappresentati dalle forze dell'ordine e che dica che non c'è spazio per chi minimizzi neghi o in qualche modo giustifichi questo tipo di violenza", ha aggiunto Ciriani.

"E' necessario che almeno il Senato si esprima politicamente su un atto così grave come quello accaduto a Torino e quindi la comunicazione secondo noi era assolutamente irrinunciabile".