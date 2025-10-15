ULTIME NOTIZIE 15 OTTOBRE 2025

Cipolletta (AIE): calo mercato del libro per ritardo misure governo

Francoforte, 15 ott. (askanews) - "Nel primo mese del 2025 abbiamo avuto un calo di quasi il 2% nelle vendite di libri e noi riteniamo che questo calo sia dovuto al ritardo delle misure che il ministro Giuli aveva opportunamente preso, soprattutto rifinanziando l'acquisto da parte delle biblioteche. Questo riacquisto ancora non è avvenuto perché ci sono stati ritardi nella regolamentazione e se ci fosse stato non avremmo avuto una riduzione del mercato. Questo significa che le buone misure che il ministro Giulia ha preso devono essere anche implementate abbastanza rapidamente, perché altrimenti si finisce per non vederne i risultati. Noi ci auguriamo che con la fine dell'anno si possa recuperare parte tutto di questo calo e contiamo che nel 2026 le nuove misure che il ministro della Cultura, Giuli, ha promesso di prendere, sarà migliore che ci fa che esce in questo mercato". Lo ha detto il presidente dell'Associazione italiana degli editori, Innocenzo Cipolletta, dalla Buchmesse di Francoforte, commentando i risultati economici del comparto.

ECONOMIA
