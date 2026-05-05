ULTIME NOTIZIE 05 MAGGIO 2026

Cinema, Mattarella: serve dialogo tra istituzioni e settore

Roma, 5 mag. (askanews) - "Occorre dialogo, confronto aperto, senza pregiudiziali. Di fronte a difficoltà l'intesa tra le istituzioni e le componenti del settore può essere un moltiplicatore di risorse e di energie". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia al Quirinale in cui ha incontrato i candidati ai David di Donatello.

"Oggi la comunità del cinema manifesta una diffusa preoccupazione per il futuro - ha ricordato il Capo dello Stato -. A questo riguardo, ho ricevuto, e letto con vero interesse, un documento delle associazioni del settore cinema e audiovisivo. Sono certo, anche dopo aver ascoltato le parole del ministro Giuli, che si riuscirà a trovare un punto di equilibrio tra le diverse esigenze".

"Condivido la considerazione che sarebbe improprio trattare il tema del futuro dell'audiovisivo come una mera richiesta di sostegni. Il punto cruciale è come essere all'altezza dei nostri momenti migliori, come esprimere ancora qualità e pluralità in una competizione sempre più difficile e in presenza di mutamenti sempre più veloci", ha concluso il presidente della Repubblica.

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