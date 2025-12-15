Cinema, il regista Bob Reiner e la moglie trovati morti accoltellati

Los Angeles (California), 15 dic. (askanews) - Hollywood sotto shock, il regista e attore Rob Reiner e la moglie, Michele Singer Reiner, sono stati trovati morti nella loro abitazione di Los Angeles. Nella serata di domenica, i vigili del fuoco hanno comunicato di essere intervenuti nella casa di Reiner dopo una richiesta di assistenza medica, e lì hanno rinvenuto i corpi senza vita di due persone. Le autorità hanno classificato i decessi come un omicidio, perchè entrambe le vittime presentavano ferite da taglio compatibili con coltellate.

Il principale sospettato dell'uccisione sarebbe il figlio della coppia, Nick Reiner, che avrebbe alle spalle una lunga storia di abuso di droghe. Al momento, le forze dell'ordine non hanno fornito conferme ufficiali sull'evoluzione dell'inchiesta né su eventuali arresti anche se altre fonti dicono che il figlio sia già stato interrogato.

Rob Reiner ha iniziato la sua carriera da regista negli anni Settanta ed è stato autore di film di grande successo, tra cui "Codice d'onore", "Harry ti presento Sally", "Stand By me" e "Non è mai troppo tardi". Nel 2013 ha inoltre recitato nel ruolo del padre del protagonista in The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese.