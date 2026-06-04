Cinecittà diploma 18 nuovi sceneggiatori con Molly Bloom

Roma, 4 giu. (askanews) - Un corso totalmente gratuito che aiuta a formare i professionisti del domani nel settore audiovisivo. A Cinecittà si è chiuso con la consegna dei diplomi la prima edizione del Master in Scrittura cinematografica, corso di formazione finanziato dal MiC con fondi PNRR e organizzato da Accademia Molly Bloom e da Cinecittà. Visto il successo riscontrato nell'annata appena conclusa, insieme alla consegna dei diplomi è stato anche annunciato il nuovo corso del Master, che farà affidamento a grandi professionisti del campo cinematografico per formare la classe del domani.

L'intervista a Lucia Borgonzoni, sottosegretario al Ministero della Cultura: "Per noi la formazione è fondamentale, è la base di tutto perché non potremmo vedere i film, le serie e tutti i grandi prodotti italiani se non esistesse. Il Ministero della Cultura attraverso il PNRR ha fatto un investimento enorme in tutto da quello che sono le maestranze in diversi ambiti, dalla scenografia alla scrittura che è fondamentale".

90 ore di laboratori e lezioni, da febbraio a maggio 2026, con l'esposizione finale di un progetto dinanzi ad 11 case di produzione. Il corso ha l'obiettivo non solo di formare i futuri esperti del settore audiovisivo, ma anche di fornire loro una possibilità di mettersi in mostra con realtà cinematografiche.

Le parole del Presidente di Cinecittà, Antonio Saccone: "Cinecittà non si occupa solo di affittare i propri studi per le grandi produzioni nazionali o internazionali. Un altro pilastro su cui si fonda Cinecittà è certamente quello della formazione. In questo caso stiamo formando dei giovani sceneggiatori, degli autori. Ma con formazione si intende anche piu in generale le maestranze, un grazie speciale al MiC, con la sottosegretaria Borgonzoni che hanno voluto sostenere questo progetto. Oggi qui escono 18 nuovi sceneggiatori che avranno la possibilità di esprimere tutto il loro talento."

La prima edizione ha visto, nelle 90 ore del corso, un mix di attività di laboratorio e teoriche, creando il giusto connubio tra pratica e fondamenti della scrittura. Il tutto è stato arricchito dalle masterclass di professionisti quali Francesco Martinotti, Giancarlo De Cataldo e Diego De Silva. Per la nuova edizione del master, gli iscritti sono 18, che si recheranno a Cinecittà da giugno e per tutto il mese di luglio, con la speranza di ottenere risultati tanto buoni quanto quelli della precedente edizione