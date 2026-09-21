Cina-Usa, Xi Jinping atteso alla Casa Bianca il 24 settembre

Roma, 21 set. (askanews) - Xi Jinping si recherà negli Stati Uniti questa settimana per colloqui con il presidente Donald Trump, come confermato da Pechino. Il viaggio del leader cinese si terrà dal 23 al 25 settembre: l'incontro tra i due leader alla Casa Bianca è in programma il 24 settembre, scrive Afp. Sul tavolo il tentativo di allentare le tensioni riguardanti commercio, tecnologia e questioni strategiche più ampie. Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun:

"Su invito del presidente statunitense Trump, il presidente Xi Jinping effettuerà presto una visita di Stato negli Stati Uniti. Nel corso della visita, il presidente Xi Jinping e il presidente Trump avranno un approfondito scambio di opinioni sulle principali questioni riguardanti le relazioni sino-statunitensi, nonché la pace e lo sviluppo a livello globale. La diplomazia ai massimi livelli riveste un ruolo strategico e di guida insostituibile nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti. Le visite reciproche tra i capi di Stato di Cina e Stati Uniti nell'arco di sei mesi rivestono un'importanza storica fondamentale. La Cina è pronta a collaborare con gli Stati Uniti per arricchire i contenuti del rapporto di costruttiva stabilità strategica tra i due Paesi, rafforzare il dialogo e la cooperazione, gestire adeguatamente le divergenze, accrescere costantemente il benessere dei due popoli e promuovere la pace, la stabilità e la prosperità nel mondo".