ULTIME NOTIZIE 20 APRILE 2026

Cina: Usa e Iran creino le condizioni per transito navi a Hormuz

Pechino, 20 apr. (askanews) - "La situazione nello Stretto di Hormuz è delicata e complessa. Esprimiamo preoccupazione per l'intercettazione forzata della nave in questione da parte degli Stati Uniti. Ci auguriamo che le parti interessate rispettino rigorosamente l'accordo di cessate il fuoco con un atteggiamento responsabile, evitino un'escalation delle tensioni e creino le condizioni necessarie per la ripresa del normale transito attraverso lo stretto". Lo ha affermato Guo Jiakun, portavoce del ministro degli Esteri cinese.

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