ULTIME NOTIZIE 11 MAGGIO 2026

Cina, Pechino: cerchiamo "maggiore stabilità" nelle relazioni con Usa

Milano, 11 mag. (askanews) - La Cina cercherà di infondere "maggiore stabilità" nelle relazioni internazionali al vertice tra i presidenti cinese e americano previsto questa settimana a Pechino. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri Guo Jiakun il quale ha anche aggiunto che Pechino "si oppone fermamente" alle sanzioni imposte dal Dipartimento di Stato americano a tre società cinesi di telecomunicazioni satellitari per aver agevolato le operazioni militari iraniane, definendo le misure "illegali" e "unilaterali".

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