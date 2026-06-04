Cina, Pechino a Rubio: "Smetta di interferire negli affari interni"

Pechino, 4 giu. (askanews) - La Cina accusa il segretario di Stato americano Marco Rubio di distorcere i fatti storici e denigrare il sistema politico cinese.

La replica di Mao Ning, portavoce del ministero degli Esteri cinese, arriva dopo le parole di Rubio, secondo cui la censura non può cancellare la repressione del 1989 contro i manifestanti disarmati in piazza Tiananmen, a Pechino.

"Le dichiarazioni erronee della parte americana distorcono i fatti storici, denigrano il sistema politico e il percorso di sviluppo della Cina e interferiscono nei suoi affari interni - dice Mao Ning - La Cina esprime forte insoddisfazione e ferma opposizione. Chiediamo agli Stati Uniti di onorare con azioni concrete i propri impegni verso la Cina e il popolo cinese, di smettere di manipolare lo scontro ideologico e di smettere di interferire negli affari interni della Cina con il pretesto della cosiddetta democrazia e dei diritti umani".