Pechi, 26 nov. (askanews) - La Cina afferma di riservarsi il diritto di adottare le "misure necessarie" dopo che Washington ha annunciato nuovi dazi che potrebbero compromettere la fragile tregua nella guerra commerciale tra i due giganti economici. Il portavoce del ministero del Commercio cinese, He Yadong, ha dichiarato durante una conferenza stampa che addurre la "sovraccapacità" come motivo per imporre i dazi è un "pretesto per il protezionismo".

"La Cina esorta gli Stati Uniti a correggere le proprie pratiche errate e a tornare sulla strada giusta per risolvere le questioni attraverso il dialogo e la consultazione. La Cina seguirà da vicino gli sviluppi e si riserva il diritto di adottare le misure necessarie per difendere con fermezza i propri diritti e interessi legittimi".

"Alcuni paesi stanno utilizzando la sovraccapacità produttiva come pretesto per il protezionismo, politicizzando la normale concorrenza di mercato e strumentalizzando le questioni relative allo sviluppo industriale. Tali azioni non solo non risolvono i propri squilibri strutturali, ma compromettono anche la sicurezza e la stabilità delle catene industriali e di approvvigionamento globali, ostacolano la cooperazione industriale, fanno aumentare l'inflazione globale, danneggiano gli interessi diretti delle imprese e dei consumatori e comportano rischi sistemici a lungo termine per la crescita economica globale".