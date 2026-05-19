ULTIME NOTIZIE 19 MAGGIO 2026

Cina: nessuna vittima dopo il drone russo su nave nel Mar Nero

Pechino, 19 mag. (askanews) - La Cina afferma che non ci sono state vittime dopo l'attacco con un drone russo contro una nave cargo con membri dell'equipaggio cinesi nel Mar Nero. L'episodio, denunciato dall'Ucraina, è avvenuto alla vigilia della visita di Vladimir Putin a Pechino.

Secondo Kiev, il drone ha colpito nella notte una nave diretta a Odessa con equipaggio cinese. La marina ucraina ha riferito che nessun membro dell'equipaggio è rimasto ferito e che l'imbarcazione ha proseguito la navigazione.

"Abbiamo preso nota delle notizie - ha detto Guo Jiakun, portavoce del ministero degli Esteri cinese - In base alle informazioni di cui disponiamo, la nave coinvolta è registrata nelle Isole Marshall e ha a bordo membri dell'equipaggio cinesi. L'ambasciata cinese in Ucraina ha già contattato l'equipaggio e ha confermato che non ci sono state vittime. La posizione della Cina sulla crisi ucraina è sempre stata coerente e chiara. Il dialogo e il negoziato sono l'unica via praticabile per risolvere la crisi".

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi