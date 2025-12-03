Cina, Macron è arrivato a Pechino, domani incontra Xi Jinping

Pechino, 3 dic. (askanews) - Il presidente francese Emmanuel Macron, accompagnato dalla moglie Brigitte, è atterrato a Pechino per una visita di Stato in Cina di tre giorni che mira a riequilibrare le relazioni tra i due Paesi. È la quarta volta che il presidente visita la Cina dalla sua prima elezione nel 2017.
I Macron visiteranno i Giardini Qianlong, che prendono il nome dal sesto imperatore della dinastia Qing, mentre domani saranno ricevuti dal presidente cinese Xi Jinping e da sua moglie presso la Grande Sala del Popolo, sul lato ovest di Piazza Tienanmen, con una cerimonia ufficiale di benvenuto.