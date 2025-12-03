ULTIME NOTIZIE 03 DICEMBRE 2025

Cina, Macron è arrivato a Pechino, domani incontra Xi Jinping

Pechino, 3 dic. (askanews) - Il presidente francese Emmanuel Macron, accompagnato dalla moglie Brigitte, è atterrato a Pechino per una visita di Stato in Cina di tre giorni che mira a riequilibrare le relazioni tra i due Paesi. È la quarta volta che il presidente visita la Cina dalla sua prima elezione nel 2017.

I Macron visiteranno i Giardini Qianlong, che prendono il nome dal sesto imperatore della dinastia Qing, mentre domani saranno ricevuti dal presidente cinese Xi Jinping e da sua moglie presso la Grande Sala del Popolo, sul lato ovest di Piazza Tienanmen, con una cerimonia ufficiale di benvenuto.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi