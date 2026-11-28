Pechino, 28 nov. (askanews) - Le autorità cinesi tornano a prendere di mira il golf, considerato un simbolo del lusso e dei privilegi delle élite. Nel solo mese di novembre almeno 18 strutture hanno annunciato la chiusura, dieci delle quali a Pechino. Molte hanno ricevuto l'ordine di cessare le attività dalle autorità.

Le immagini mostrano campi deserti, attrezzature abbandonate e ruspe al lavoro. In alcuni circoli sono già cominciate le demolizioni, mentre i gestori informano i soci della cessazione delle attività.

Per il Partito comunista cinese il golf è da tempo associato anche alla corruzione dei funzionari pubblici. Già Mao Zedong lo definiva uno "sport per milionari". Nel 2015, durante la campagna anticorruzione del presidente Xi Jinping, Pechino aveva vietato l'utilizzo di fondi pubblici per giocare a golf e annunciato la chiusura di circa 60 campi considerati illegali.

Ora arriva una nuova ondata di chiusure, anche se le autorità non hanno chiarito tutte le motivazioni dei provvedimenti. E questo mentre il golf cinese ha conquistato risultati importanti sulla scena internazionale, con campionesse come Yin Ruoning, tra le migliori giocatrici del mondo.