Cina contro le sanzioni unilaterali sul petrolio iraniano

Milano, 20 mar. (askanews) - La Cina afferma di essersi "sempre opposta alle sanzioni unilaterali illegali" in risposta all'annuncio del Segretario del Tesoro statunitense Scott Bessent, secondo cui Washington potrebbe revocare le sanzioni sul petrolio iraniano già in circolazione, a causa dell'impennata dei prezzi dell'energia dovuta alla guerra in Medio Oriente. Lin Jian, portavoce del Ministero degli Esteri cinese: "La Cina si è sempre opposta alle sanzioni unilaterali illegali. Siamo profondamente preoccupati per le continue tensioni in Medio Oriente. Tutte le parti dovrebbero cessare immediatamente le operazioni militari, evitare un'ulteriore escalation della situazione e impedire che i disordini regionali abbiano un impatto maggiore sullo sviluppo economico globale. La sicurezza energetica è di vitale importanza per l'economia mondiale e tutte le parti hanno la responsabilità di garantire un approvvigionamento energetico stabile e regolare".