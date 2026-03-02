ULTIME NOTIZIE 02 MARZO 2026

Cina: cittadino cinese morto a Teheran in conflitto militare

Pechino, 2 mar. (askanews) - Il ministero degli Esteri cinese ha confermato che un cittadino cinese è stato ucciso a Teheran, dove Israele e Stati Uniti d'America hanno condotto attacchi in un'operazione che ha causato la morte del leader supremo della Repubblica islamica. Lo afferma la portavoce Mao Ning.

"Un cittadino cinese a Teheran è stato recentemente colpito dal conflitto militare ed è tragicamente morto - ha detto la portavoce Ning - Esprimiamo il nostro dolore per la scomparsa del connazionale e le nostre condoglianze alla famiglia. Il Ministero degli Esteri ha incaricato l'ambasciata cinese in Iran di fornire assistenza alla persona coinvolta e alla sua famiglia".

