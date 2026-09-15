Cina, cani robot armati e droni alla fiera della Difesa

Pechino, 15 set. (askanews) - Cani robot con armi montate sul dorso, droni, sistemi di difesa aerea e radar. Sono alcune delle tecnologie esposte alla China International Defence Equipment Exhibition di Pechino. I quadrupedi robotici sono presentati dalla società Embodied Intelligence Human Technology: nei video dimostrativi vengono mostrati mentre prendono di mira una persona o trasportano una mina destinata a far esplodere un carro armato. In mostra anche modelli di aerei e missili balistici, armi e veicoli per il trasporto dei soldati feriti.