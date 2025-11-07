ULTIME NOTIZIE 07 NOVEMBRE 2025

Cina, boom delle mini-serie create con l'intelligenza artificiale

Milano, 7 nov. (askanews) - Draghi, eroi e amori impossibili. Le nuove mini-serie cinesi sembrano prodotte da grandi studi televisivi, ma sono generate interamente da intelligenze artificiali. La più famosa, "Lo strano specchio delle montagne e dei mari", ha superato i 50 milioni di visualizzazioni online.

L'autore è Chen Kun, fondatore della piattaforma tecnologica AIpai. Con il suo software basta una descrizione testuale per ottenere video completi di musica e personaggi animati. "Chi guarda le mini-serie - spiega - lo fa per riempire i momenti morti della giornata, quando è più tollerante e non pretende troppo dalla qualità. Anche se l'intelligenza artificiale non è ancora al livello del cinema, può già soddisfare questo tipo di domanda".

Alla Shanghai Vancouver Film School, Odet Abadia insegna come usarla in ogni fase di produzione: "L'intelligenza artificiale abbassa i costi e accelera la produzione. Noi la usiamo in ogni fase: scrittura, storyboard, montaggio. L'obiettivo è integrarla in tutto il processo. È un cambiamento che trasformerà profondamente l'industria".

Ma c'è chi teme che le produzioni automatiche mettano in crisi registi, attori e tecnici. "Il pubblico è esigente: conta solo il contenuto. Se una storia funziona, non importa come è stata realizzata. Alcuni usano l'intelligenza artificiale solo perché è più economica, altri preferiscono lavorare con veri attori, perché sembra più autentico. È come la differenza tra girare su pellicola o in digitale: una scelta. Ma uno sostituirà l'altro? Non credo. Forse uno vincerà, e l'altro resterà indietro".

In Cina il dibattito è aperto: tra entusiasmo per l'innovazione e timori per l'impatto su occupazione e diritti d'autore. Intanto, le serie create dall'IA continuano a scalare le classifiche delle principali piattaforme.

