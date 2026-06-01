Cina, a Pechino la gara per mangiare di nascosto in classe

Pechino, 1 giu. (askanews) - In un centro commerciale di Pechino, centinaia di persone partecipano a una gara che imita un ricordo di scuola: mangiare snack di nascosto dietro il libro, evitando lo sguardo dell'insegnante. La sfida, diventata virale sui social cinesi, prevede di finire le merendine in meno di dieci minuti senza farsi scoprire.

"Mi ha davvero riportato ai ricordi d'infanzia - dice An Dahua, una partecipante alla sfida - Quando ero piccola, anche io mangiavo di nascosto durante le lezioni, anche se non spesso. Qui la gara durava dieci minuti e bisognava continuare a mangiare senza fermarsi. Questo, al contrario, mi ha fatto osare ancora meno: sono rimasta tutto il tempo con gli occhi fissi sull'insegnante".

"Poi - ha aggiunto -quando sono andata a vedere l'evento, ho visto partecipare uomini e donne di quaranta o cinquant'anni. Mi ha toccato molto e non ho potuto fare a meno di pensare a quanto fosse bella la nostra infanzia". "Di solito tutti sono molto occupati nella vita quotidiana. Organizzare attività di questo tipo nel fine settimana o nei giorni di festa può davvero aiutare le persone a rilassarsi. È anche un'esperienza sociale molto interessante", ha concluso.

Per un altro concorrente, Kang Weijing, "La Giornata dei bambini si festeggia solo quando si è piccoli, ma questo evento ci ha permesso di ritrovare ancora una volta quella stessa gioia dell'infanzia".