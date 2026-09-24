ULTIME NOTIZIE 24 SETTEMBRE 2026

Cina, a 6 anni risolve il cubo di Rubik in poco più di 4 secondi

Wuhan (Cina), 24 set. (askanews) - Fiocco in testa e sorriso enorme, quasi incredulo. Ha risolto il cubo di Rubik in poco più di quattro secondi, stabilendo

il nuovo record mondiale Lian Yunzhi, 6 anni, di Chengdu, in Cina. Ci è riuscita per due volte nello stesso mese in due diverse competizioni certificate dalla World Cube Association a Wuhan e Guangzhou, con medie di 4,52 e 4,27 secondi, risolvendo il rompicapo cinque volte.

È la prima speedcuber donna ad avere una media inferiore a 4,5 secondi. Soprannominata "Zhizhi", Lian ha scoperto per la prima volta il Cubo di Rubik dopo essersi iscritta a un corso extrascolastico e ormai, dice la madre, Lin, padroneggiata oltre 1.300 possibilità di risoluzione, esercitandosi quotidianamente per due o tre ore.

Immagini @cuberootme

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