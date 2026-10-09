Cile, violenta alluvione a Santiago: strade trasformate in fiumi

Santiago del Cile, 9 ott. (askanews) - Una violenta alluvione ha sommerso le strade dei sobborghi di Santiago del Cile, causando almeno sei feriti, tra cui un neonato di un anno, e lasciando diverse persone bloccate, secondo quanto riportato dalle autorità locali.

La potente piena, provocata da forti piogge, ha colpito principalmente il quartiere di Las Condes, nella zona nord-est della capitale cilena di 7 milioni di abitanti.

Ha travolto decine di veicoli rimasti intrappolati nel fango, nelle rocce e nei detriti, le strade si sono trasformate in fiumi in piena.

"Questa pioggia è stata assolutamente inaspettata, abbiamo appena superato un inverno molto rigido con molta pioggia. Sappiamo che El Nino si sta intensificando", ha dichiarato ai giornalisti Catalina San Martìn, sindaco di Las Condes.

Le piogge insolite si registrano nel contesto di questo fenomeno che innalza la temperatura della superficie dell'Oceano Pacifico e altera i modelli di vento e precipitazioni in tutto il pianeta.

Secondo le Nazioni Unite, questo potrebbe essere l'El Nino più forte degli ultimi cinquant'anni.