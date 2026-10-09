ULTIME NOTIZIE 09 OTTOBRE 2026

Cile, violenta alluvione a Santiago: strade trasformate in fiumi

Santiago del Cile, 9 ott. (askanews) - Una violenta alluvione ha sommerso le strade dei sobborghi di Santiago del Cile, causando almeno sei feriti, tra cui un neonato di un anno, e lasciando diverse persone bloccate, secondo quanto riportato dalle autorità locali.

La potente piena, provocata da forti piogge, ha colpito principalmente il quartiere di Las Condes, nella zona nord-est della capitale cilena di 7 milioni di abitanti.

Ha travolto decine di veicoli rimasti intrappolati nel fango, nelle rocce e nei detriti, le strade si sono trasformate in fiumi in piena.

"Questa pioggia è stata assolutamente inaspettata, abbiamo appena superato un inverno molto rigido con molta pioggia. Sappiamo che El Nino si sta intensificando", ha dichiarato ai giornalisti Catalina San Martìn, sindaco di Las Condes.

Le piogge insolite si registrano nel contesto di questo fenomeno che innalza la temperatura della superficie dell'Oceano Pacifico e altera i modelli di vento e precipitazioni in tutto il pianeta.

Secondo le Nazioni Unite, questo potrebbe essere l'El Nino più forte degli ultimi cinquant'anni.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi