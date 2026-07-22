ULTIME NOTIZIE 22 LUGLIO 2026

Cile, tempesta devasta la regione settentrionale di Coquimbo

La Serena, 22 lug. (askanews) - Alluvioni, strade distrutte e barche spinte sulla riva dalla forza della tempesta. Nel nord del Cile, la regione di Coquimbo è tra le più colpite dalle piogge violente che hanno investito il Paese. nSecondo le autorità, il bilancio è di almeno 10 morti, quattro dispersi e 17 feriti. Oltre 100mila persone sono rimaste isolate per l'interruzione delle vie di comunicazione, mentre più di 2mila abitazioni sono state distrutte o gravemente danneggiate.

Il governo ha dichiarato lo stato di catastrofe in parte del nord del Paese, autorizzando il dispiegamento dell'esercito per i soccorsi. Nelle zone rurali di Coquimbo, l'esondazione dei fiumi ha tagliato i collegamenti tra diverse località. A La Serena, gli abitanti fanno la fila per l'acqua potabile, mentre ruspe e squadre di emergenza lavorano per liberare strade e infrastrutture. Secondo il governo cileno, in un'ora è caduta la quantità di pioggia che normalmente si registra in un mese.

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