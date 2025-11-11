ULTIME NOTIZIE 11 NOVEMBRE 2025

Cile, gli otto candidati al confronto finale prima delle presidenziali

Santiago (Cile), 11 nov. (askanews) - Gli otto candidati alla presidenza del Cile Jeannette Jara, Evelyn Matthei, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Franco Parisi, Marco Enrìquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls ed Eduardo Artés posano per i fotografi prima dell'atteso dibattito televisivo organizzato dall'Associazione Nazionale delle Televisioni (Anatel), ultimo confronto prima delle elezioni di domenica 16 novembre.

Nei giorni che precedono il voto, l'attenzione è concentrata soprattutto sui due candidati più accreditati: Jeannette Jara, esponente della coalizione di centro-sinistra progressista e già ministra del Lavoro, e José Antonio Kast, rappresentante del Partito Repubblicano di destra.

Jara ha dichiarato che, se eletta, lascerà il Partito Comunista per guidare "tutti i cittadini, non un partito", prendendo le distanze dalle posizioni più radicali. Kast punta invece sulla sicurezza e sui temi dell'immigrazione.

A insidiare entrambi è Johannes Kaiser, candidato del Partito Libertario Nazionale, che ha guadagnato consensi con una campagna incentrata su criminalità e immigrazione, proponendo anche di deportare i migranti con precedenti penali in El Salvador. Kaiser, ex deputato del Partito Repubblicano, è noto per le sue posizioni ultraconservatrici e per l'ammirazione dichiarata verso l'ex dittatore Pinochet.

Tra gli altri candidati figurano Evelyn Matthei, del blocco di centro-destra "Chile Vamos", Franco Parisi del "Partido de la Gente", Marco Enrìquez-Ominami, già più volte in corsa per la presidenza, Harold Mayne-Nicholls e Eduardo Artés del Partito Comunista d'Azione Proletaria.

Il dibattito, trasmesso in diretta nazionale, segna la conclusione di una campagna polarizzata, dominata dai temi di sicurezza, immigrazione e disuguaglianze, in un Paese che si prepara a scegliere la propria direzione politica dopo quattro anni di governo progressista.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi